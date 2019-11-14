«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Холанда

«Манчестер Юнайтед» серьёзно намерен приобрести нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Dagbladet.

Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в покупке талантливого норвежского форварда. Наставник манкунианцев лично попросил руководство клуба купить нападающего.

Сообщается, что «Ред Булл Зальцбург» намерен выручить за Холанна до € 90 млн. Переход нападающего может состояться уже в январе будущего года. На игрока также претендуют «Реал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Эрлинг Холанд забил 26 голов в 18 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Игрок оформил свой пятый хет-трик в сезоне в матче с «Вольфсбергом» в национальном чемпионате Австрии.