«Барселону» отпугнул ценник в € 100 млн за лучшего бомбардира Лиги чемпионов

«Барселона» продолжает следить за нападающим «Ред Булл Зальцбург» Эрлингом Холанном, но ценник, выставленный австрийским клубом, руководство испанской команды считает чрезмерно высоким. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на ЕSPN.

Каталонский клуб считает, что ценник в € 100 млн за Холанна непропорционально завышен и что такая сумма совершенно не соответствует трансферному рынку. Как сообщает источник, «Барселона» может перестать следить за норвежцем после объявления такой цены за футболиста.

Но в игроке продолжает быть заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов приобрести Холанна в зимнее трансферное окно. Клуб намерен заменить Ромелу Лукаку, проданного летом в «Интер». Тот факт, что главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер тренировал молодого норвежца в «Мольде», должен сыграть свою роль в возможном переходе игрока, уверено руководство английского клуба.

Эрлинг Холанн забил 26 голов в 18 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Игрок оформил свой 5-й хет-трик в сезоне в матче с «Вольфсбергом» в национальном чемпионате Австрии.