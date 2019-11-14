Пеле: раньше было много мировых звёзд, сейчас есть только Месси и Роналду

Легендарный бразильский футболист Пеле поделился мнением об аргентинском форварде «Барселоны» Лионеле Месси и его соотечественнике Неймаре, который играет в «Пари Сен-Жермен».

«С кем в 2019 году я хотел бы выступать вместе? Назову Месси. Он очень умелый футболист. Лео отдаёт результативные передачи, пасует, забивает и отлично ведёт мяч. Если бы мы были одноклубниками, соперникам пришлось бы беспокоиться о двух игроках, а не об одном! На сегодняшний день Месси — совершенный футболист.

Раньше в каждой футбольной стране было по два-три игрока мирового уровня. Эусебио, Антониу Симойнш, Йохан Круифф, Франц Беккенбауэр, Диего Марадона, Гарринча, Диди. Скольких я назвал? Их было так много. Сейчас есть только Месси и Криштиану Роналду. Можно назвать ещё Неймара, но ему ещё не удалось стать великим в Бразилии.

Надеюсь, Неймар будет претендовать на главный приз в мировом футболе. Люди критикуют его. Даже я делал это несколько раз, но мы забываем, что он является продуктом нашего «Сантоса». Мы всегда хотим лучшего для него. Я часто говорю об этом с его отцом. Неймар отличный игрок», — приводит слова Пеле La Gazzetta dello Sport.