Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле и завершилась без забитых мячей.
Ничья позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020. Сборная Турции набрала 20 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H. У исландцев, которые занимают 3-е место, 16 очков. 2-е место занимает национальная команда Франции, набравшая 19 очков. Свой матч 9-го тура подопечные Дидье Дешама сыграют сегодня со сборной Молдовы. Начало встречи — в 22:45 мск. Для выхода в финальную часть чемпионата Европы французов устроит ничья.
Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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