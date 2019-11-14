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Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле и завершилась без забитых мячей.

Ничья позволила хозяевам квалифицироваться в финальную часть Евро-2020. Сборная Турции набрала 20 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы H. У исландцев, которые занимают 3-е место, 16 очков. 2-е место занимает национальная команда Франции, набравшая 19 очков. Свой матч 9-го тура подопечные Дидье Дешама сыграют сегодня со сборной Молдовы. Начало встречи — в 22:45 мск. Для выхода в финальную часть чемпионата Европы французов устроит ничья.

Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 9-й тур
14 ноября 2019, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 0
Исландия
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