Каррера высказался о чемпионской гонке в Серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в чемпионате Италии.

«Думаю, будет гонка двух команд — «Интера» и «Ювентуса». В этом сезоне командам предстоит ещё пройти долгий путь, и «Наполи» вполне может присоединиться к чемпионской гонке, но сделать это будет совсем не просто", — приводит слова Карреры Sempre Inter со ссылкой на Corriere di Torino.

После 12 туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 32 очка. «Интер» занимает 2-е место, отставая от «старой синьоры» на одно очко. «Наполи» — на 7-м месте. В активе неаполитанцев 19 очков.

Напомним, Каррера остаётся без работы с октября прошлого года, когда был уволен из «Спартака».