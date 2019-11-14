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Кейн обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Кейн обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Форвард сборной Англии Гарри Кейн обогнал капитана национальной команды России Артёма Дзюбу в списке лучших бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Забив три мяча в первом тайме матча с черногорцами, нападающий англичан довёл голевой показатель до 11 мячей. Он догнал лидера гонки бомбардиров израильтянина Эрана Захави. На счету Дзюбы 9 забитых мячей.

При этом Кейн также вышел в единоличные лидеры по системе «гол плюс пас». На его счету стало 15 очков (11 результативных ударов и 4 голевые передачи). У Дзюбы, который опустился на 2-е место, — 14 очков (9 голов и 5 пасов).

Напомним, сборная России досрочно вышла на Евро-2020. В отборочном турнире ей осталось сыграть с Бельгией дома (16 ноября) и Сан-Марино в гостях (19 ноября).

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