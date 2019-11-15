Рамос пожаловался, что у «Барселоны» будет преимущество перед «эль-класико»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о том, что его команда и каталонская «Барселона» будут в неравных условиях перед «эль-класико» в 10-м туре испанской Примеры, которое состоится 18 декабря.
Перед этим матчем сине-гранатовые 14 декабря проведут встречу 17-го тура с «Реал Сосьедад», а «сливочные» 15 декабря встретятся с «Валенсией». Таким образом, на отдых и подготовку к «эль-класико» у мадридского клуба будет на один день меньше.
«В конце концов, именно «Реал» будет в невыгодном положении. Мы должны играть в тот же день, что и «Барса», и получить одинаково времени на отдых. Несмотря на это, мы будем готовы к такой ситуации и выйдем на поле с целью одержать победу», — приводит слова Рамоса AS.
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