Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Футболист сразу же после ухода с поля отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.



«Мне нравится смотреть в будущее, а не в прошлое. У нас будет время поговорить об этом, но сейчас я бы хотел сосредоточиться на сборной.



Криштиану сыграет за Португалию, а это значит, что он в порядке — как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда.



Когда мы вернёмся в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. Впереди ещё много игр, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии.



Я убежден, что цель Криштиану — помочь «Ювентусу» достичь всех его целей», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Роналду — журналистам: я в хорошей форме, теперь можете брать интервью у других