Бонуччи: в «Ювентусе» поговорят с Роналду после матчей сборных

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию с форвардом команды Криштиану Роналду. Напомним, португалец резко отреагировал на свою замену в матче Серии А с «Миланом» (1:0). Футболист сразу же после ухода с поля отправился в раздевалку, после чего покинул стадион.
«Мне нравится смотреть в будущее, а не в прошлое. У нас будет время поговорить об этом, но сейчас я бы хотел сосредоточиться на сборной.
Криштиану сыграет за Португалию, а это значит, что он в порядке — как физически, так и психологически. Впрочем, как и всегда.
Когда мы вернёмся в Турин, у нас будет возможность встретиться и поговорить. Впереди ещё много игр, где нам понадобится Роналду в лучшем его состоянии.
Я убежден, что цель Криштиану — помочь «Ювентусу» достичь всех его целей», — цитирует Бонуччи Football Italia.
- 15 ноября 2019
-
02:17
-
01:24
-
01:09
-
01:02
-
00:38
-
00:38
-
00:37
-
00:34
-
00:22
-
00:08
- 14 ноября 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:07
-
22:36
-
22:33
-
22:03
-
21:57
-
21:29
-
21:22
-
21:04
-
20:51
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
19:59
-
19:59
-
19:44
-
19:29
-
19:21
-
19:14
-
18:58
-
18:44
-
18:27