Роналду — журналистам: я в хорошей форме, теперь можете брать интервью у других

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил журналистам на вопрос о своём текущем состоянии.
«Чтобы закрыть эту тему, можем сообщить новость, что с капитаном всё хорошо. Я не только в порядке, но могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. Баланс определённо положительный. Теперь можете брать интервью у других», — приводит слова Роналду Football Italia.
Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче чемпионата Италии с «Миланом» и не стал пожимать руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри. Затем Криштиану, вместо того чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После форвард не стал дожидаться окончания встречи и покинул стадион за несколько минут до финального свистка. Также он был заменён в матче «Ювентуса» в Лиге чемпионов с «Локомотивом».
- 14 ноября 2019
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