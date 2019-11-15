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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко.

У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото, который подписала: «Можете нас поздравить». Торжество, вероятно, прошло в Сан-Паулу.

В настоящее время Адриано выступает за бразильский «Палмейрас», в который перешёл из «Спартака».

Напомним, Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

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