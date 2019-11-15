Петржела: Комличенко мне очень не нравится. Он не может конкурировать с Дзюбой

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре нападающего сборной России Николая Комличенко перед матчами отборочного этапа чемпионата Европы.
«Я думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждёт, когда мяч дойдёт до него», — приводят слова Петржелы «Известия».
Сборная России проведёт два заключительных матча отборочного этапа Евро-2020 с национальными командами Бельгии и Сан-Марино 16 и 19 ноября соответственно. Подопечные Станислава Черчесова уже оформили себе путёвку на чемпионат Европы — 2020.
Турнирная таблица группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2020.
- 15 ноября 2019
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