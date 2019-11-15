Во время матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» произошла драка фанатов

Во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» произошла массовая драка между болельщиками, сообщается в телеграм-канале РУ_ЧП.

Драка с участием нескольких человек произошла на трибунах, продлившись несколько секунд.

Матч завершился победой итальянского клуба со счётом 2:1. Счёт был открыт на 3-й минуте, отличился валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси, добивший мяч с линии ворот после ошибки голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме в результате удара Криштиану Роналду. На 12-й минуте счёт сравнял Алексей Миранчук, добив мяч в ворота после отскока от штанги после своего же удара. Победу итальянцам принёс гол бразильского форварда Дугласа Косты, который отличился на третьей компенсированной минуте.