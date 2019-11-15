Головин тренируется в общей группе накануне матча с Бельгией

Сборная России проводит открытую тренировку в Санкт-Петербурге перед матчем 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Полузащитник российской национальной команды Александр Головин начал тренировку в общей группе. Ранее хавбек занимался по индивидуальной программе.

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. 19 ноября россияне проведут гостевую встречу со сборной Сан-Марино. Матч пройдёт в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в группе I. Бельгия (24) — на первом месте.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020

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