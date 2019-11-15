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Дюков: adidas пустил новую форму сборной в производство без согласования с РФС

Дюков: adidas пустил новую форму сборной в производство без согласования с РФС
Футбол / Евро-2020 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с новой формой национальной команды.

«Работа с техническим спонсором – продолжительный процесс. Adidas начал работу по нашей новой форме летом 2018 года. РФС высказал пожелания и не согласовал первый вариант, подготовленный компанией adidas. В январе 2019 года adidas предложил новую версию, после чего также не получили нашего одобрения. Тем не менее они пустили эту форму в производство без нашего согласования. В результате мы получили то, что получили. Мы считаем этот дизайн неудачным и надеемся, что adidas проведёт работу над ошибками и мы получим новую форму. А пока будем играть в старой», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Adidas: РФС участвовал в разработке новой формы сборной России
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