«Манчестер Сити» может купить двух центральных защитников «Лестера»
«Манчестер Сити» намерен выйти на трансферный рынок в связи с кадровыми проблемами в обороне.
Как сообщает Sky Sports, «горожане» могут усилить оборону сразу двумя футболистами «Лестер Сити» – Джонни Эвансом и Чагларом Сёюнджю. Оба игрока в нынешнем сезоне являются частью стартового состава и образуют пару в центре защиты «лис».
И Эванс, и Сёюнджю приняли участие во всех 12 матчах «Лестера» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. На счету 31-летнего североирландца 1 гол и 3 жёлтые карточки, в активе 23-летнего турка 1 мяч и 1 результативная передача, а также 2 «горчичника».
Напомним, Эванс является воспитанником и бывшим игроком «Манчестер Юнайтед». Цвета принципиального соперника «Манчестер Сити» Джонни защищал с 2006 по 2015 год.
«Манчестер Сити» может потратить зимой более € 100 млн на трансферы
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