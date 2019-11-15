«Манчестер Сити» может купить двух центральных защитников «Лестера»

«Манчестер Сити» намерен выйти на трансферный рынок в связи с кадровыми проблемами в обороне.



Как сообщает Sky Sports, «горожане» могут усилить оборону сразу двумя футболистами «Лестер Сити» – Джонни Эвансом и Чагларом Сёюнджю. Оба игрока в нынешнем сезоне являются частью стартового состава и образуют пару в центре защиты «лис».



И Эванс, и Сёюнджю приняли участие во всех 12 матчах «Лестера» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. На счету 31-летнего североирландца 1 гол и 3 жёлтые карточки, в активе 23-летнего турка 1 мяч и 1 результативная передача, а также 2 «горчичника».



Напомним, Эванс является воспитанником и бывшим игроком «Манчестер Юнайтед». Цвета принципиального соперника «Манчестер Сити» Джонни защищал с 2006 по 2015 год.

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