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Кроос — о ситуации Бэйла: после произошедшего трудно делать вид, что всё хорошо

Кроос — о ситуации Бэйла: после произошедшего трудно делать вид, что всё хорошо
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о ситуации партнёра по команде Гарета Бэйла. Минувшим летом руководство клуба хотело продать валлийца, но так и не сумело договориться о трансфере.

«Не знаю. Гарет собирался уйти летом. После всех этих вещей, когда казалось, что обе стороны уже перевернули эту страницу, трудно делать вид, что всё хорошо. Принимая это во внимание, у меня создалось впечатление, что Бэйл мотивирован. Он провёл несколько выдающихся матчей. Больше всего его раздражали травмы, полученные в составе национальной команды», — приводит слова Крооса Real Total.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Бэйл настаивает на зимнем трансфере в Китай и может больше не сыграть за «Реал»
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