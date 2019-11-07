Кроос — о ситуации Бэйла: после произошедшего трудно делать вид, что всё хорошо

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о ситуации партнёра по команде Гарета Бэйла. Минувшим летом руководство клуба хотело продать валлийца, но так и не сумело договориться о трансфере.
«Не знаю. Гарет собирался уйти летом. После всех этих вещей, когда казалось, что обе стороны уже перевернули эту страницу, трудно делать вид, что всё хорошо. Принимая это во внимание, у меня создалось впечатление, что Бэйл мотивирован. Он провёл несколько выдающихся матчей. Больше всего его раздражали травмы, полученные в составе национальной команды», — приводит слова Крооса Real Total.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- 7 ноября 2019
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