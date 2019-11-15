Джикия сравнил Тедеско и Карреру

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Доменико Тедеско, а также сравнил его с экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.



«С приходом нового тренера меняется всё: тренировки, подход к работе. Появляются новые эмоции и заряд, и это нравится ребятам. Хочется надеяться, что это всё не угаснет и будет развиваться. Что касается тренерского штаба Тедеско, то я его полностью поддерживаю. Надеюсь, дальше будет лучше. Главное, чтобы тренер продолжил всё делать так, как сейчас, от этого будет только лучше. Его видение, эмоциональный заряд, как он ведёт себя во время игры, мне нравится как футболисту.



Тедеско похож на Карреру? Оба харизматичные люди, у них итальянские корни. Сравнивать особо не люблю, но что-то похожее есть», — приводит слова Джикии «Р-Спорт».

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