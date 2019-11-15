Джикия: не боюсь выйти против Лукаку. Наоборот, очень жду встречи с ним

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями о предстоящем противостоянии с нападающим Бельгии Ромелу Лукаку в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020, который состоится завтра, 16 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск.
«Мне не приходилось играть с ним. Сдерживать будем командными действиями, наверное. Будут моменты, где придётся действовать индивидуально. Я не боюсь выйти против него. Наоборот, очень жду встречи с ним. Всегда интересно проверить силы на фоне мировых звёзд.
Это определённый опыт в любом случае. Даже не знаю, как правильно сказать. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Посмотрим на футбольном поле – смогу я или нет. Футбол – командная игра, играют Россия против Бельгии, а не Джикия против Лукаку. Командные действия будут намного важнее», — цитирует Джикию «Р-Спорт».
- 15 ноября 2019
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