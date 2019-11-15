«С женщиной не надо, слишком жёстко». Губерниев — о конфликте Уткина и Канделаки

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о конфликте между известным блогером Василием Уткиным и генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
«Васи мне не хватает, Вася – очень талантливый человек. Единственное, что, конечно, вот эта его сцепка с Тиной Канделаки… Мне кажется, что с женщиной не надо, слишком уж он жёстко…
Попытаться их примирить? Не приходило мне пока это в голову. Может быть, им нравится быть в состоянии такой лёгкой войнушки. Тем более что растёт цитируемость, рейтинги, и в Сети вот эта вся движуха, понимаете. Может быть, это вообще такой театр, и в нём актёры Василий и Тинатин. Может быть, они так договорились. Я же не знаю. Вы поймите, что сейчас хайп вот этот вот, он есть, никуда не денется. И на самом деле это нормально, когда обсуждают те моменты, иные моменты, вплоть до оскорблений даже», — приводятся слова Губерниева на сайте «Эха Москвы».
- 15 ноября 2019
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