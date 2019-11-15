Стюард поразил фанатов техникой, изящно отразив мяч после удара Роналду

Работник стадиона «Алгарве» в городе Фару, где накануне, 14 ноября, сборная Португалии принимала Литву в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, удивил зрителей своей техникой.



В ходе одной из атак хозяев нападающий Криштиану Роналду пробил по воротам, однако не попал в створ. Мяч пролетел над перекладиной и направился в сторону зрителей. На пути футбольного снаряда оказался стюард, который, высоко подняв ногу, отбил его подальше от людей. Зрителям приём работника арены понравился.

Матч Португалия – Литва завершился победой хозяев с разгромным счётом 6:0, а Роналду удалось записать себе в актив хет-трик. Если в последнем туре португальцам удастся переиграть Люксембург, то они гарантируют себе путёвку в финальную часть соревнований.