Стюард поразил фанатов техникой, изящно отразив мяч после удара Роналду

Работник стадиона «Алгарве» в городе Фару, где накануне, 14 ноября, сборная Португалии принимала Литву в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, удивил зрителей своей техникой.
В ходе одной из атак хозяев нападающий Криштиану Роналду пробил по воротам, однако не попал в створ. Мяч пролетел над перекладиной и направился в сторону зрителей. На пути футбольного снаряда оказался стюард, который, высоко подняв ногу, отбил его подальше от людей. Зрителям приём работника арены понравился.
Матч Португалия – Литва завершился победой хозяев с разгромным счётом 6:0, а Роналду удалось записать себе в актив хет-трик. Если в последнем туре португальцам удастся переиграть Люксембург, то они гарантируют себе путёвку в финальную часть соревнований.
- 15 ноября 2019
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