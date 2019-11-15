Манчини: не вижу ничего серьёзного в произошедшем между Роналду и Сарри

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини поделился мнением о небольшом конфликте, который произошёл между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и главным тренером туринцев Маурицио Сарри.

В матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0) Роналду остался недоволен своей заменой. Португалец не стал пожимать руку главному тренеру, когда покидал поле, и сразу отправился в раздевалку. Криштиану также ушёл со стадиона, не дожидаясь окончания встречи.

«Всегда трудно заменить большого игрока. Футболист с качествами Роналду в любой момент может изменить ход матча. Вероятно, эта ситуация произошла, когда Криштиану испытывал некоторые физические проблемы. Сарри посчитал правильным заменить его. Не вижу в этом ничего серьёзного. Подобное случается между игроками и тренерами», — приводит слова Манчини Rai Sport.