«Ювентус» не станет наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Руководство «Ювентуса» не станет наказывать португальского нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0), сообщает Goal.com.
Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После 34-летний португальский футболист не стал дожидаться окончания матча с миланской командой и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.
Ранее Сарри рассказал, почему решил заменить Роналду, а также отметил, что был бы обеспокоен, если бы футболист не выглядел расстроенным после замены.
Сарри: мы должны поблагодарить Роналду
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