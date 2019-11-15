«Ювентус» близок к продлению контракта со Щенсны

Туринский «Ювентус» практически договорился о продлении контракта с вратарём Войцехом Щенсны, сообщает сайт журналиста Джанлуки Да Марцио.
По данным источника, детали нового соглашения между польским голкипером и туринским клубом почти согласованы. Новый контракт футболиста будет действовать до лета 2024 года. Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года.
Щенсны перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата, в которых пропустил шесть голов.
«Ювентус», набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 13-м туре туринцы на выезде сыграют с «Аталантой». Матч состоится 23 ноября.
- 15 ноября 2019
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