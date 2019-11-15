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Мане помог тренеру сборной Сенегала отнести бутылки с водой. Видео

Мане помог тренеру сборной Сенегала отнести бутылки с водой. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане помог тренеру сборной Сенегала отнести бутылки с водой. Мане вышел из автобуса национальной команды и захватил с собой несколько упаковок с водой.

В данный момент сборная Сенегала принимает участие в матчах отборочного турнира Кубка африканских наций. В первом туре сенегальская национальная команда на своём поле обыграла сборную Конго со счётом 2:0.

«Мане — один из немногих игроков, для которого, я думаю, это не был рекламный трюк. Отличный парень», — написал один из болельщиков в соцсети.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

27-летний Мане известен своим участием во многих благотворительных мероприятиях. Ранее форвард пожертвовал более € 230 тыс. на строительство больницы в Сенегале. Также футболист помогал мыть пол мечети в Ливерпуле.

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