Гамула вручил Дивееву приз, Обляков сделал подарок фанату. Фото победы России

15 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 U21 сборная России обыграла команду Латвии. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Автором первого гола стал российский защитник Игорь Дивеев, отправивший мяч в ворота соперника на 9-й минуте. В середине первого тайма с поля был удалён латвийский защитник Даниэль Балодис. На 65-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Наиль Умяров.
Сборная России, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5 отбора Евро-2021, Латвия (2) занимает последнее, 6-е место.
В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты сыграют с сербами. Встреча состоится в Нише на стадионе «Чаир» 19 ноября, начало — в 21:00 мск.
Лучшие кадры с матча Россия — Латвия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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