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Газизов: Хачатурянц зарекомендовал себя как честный человек, это вселяет надежды

Газизов: Хачатурянц зарекомендовал себя как честный человек, это вселяет надежды
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета Российского футбольного союза.

«Президент РФС заявлял, что будут системные изменения в судейском корпусе, поэтому начинается и движется. Моё мнение — это правильно, для нас это важно. Новому человеку будет не сразу легко, но то, что он очень серьёзный менеджер и зарекомендовал себя как человек честный и ответственный, вселяет огромные надежды, что будут большие перемены.

Но это будет, естественно, не сразу, потому что это большая работа всех, кто задействован в футболе. Поэтому мы все будем это поддерживать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

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