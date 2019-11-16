Газизов: Хачатурянц зарекомендовал себя как честный человек, это вселяет надежды
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета Российского футбольного союза.
«Президент РФС заявлял, что будут системные изменения в судейском корпусе, поэтому начинается и движется. Моё мнение — это правильно, для нас это важно. Новому человеку будет не сразу легко, но то, что он очень серьёзный менеджер и зарекомендовал себя как человек честный и ответственный, вселяет огромные надежды, что будут большие перемены.
Но это будет, естественно, не сразу, потому что это большая работа всех, кто задействован в футболе. Поэтому мы все будем это поддерживать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Главой судейского комитета стал Ашот Хачатурянц. Как так вышло и кто это
Спокойно, Егоров продолжит работу.
- 16 ноября 2019
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