Русская жена экс-игрока «Спартака» Адриано попросила не называть её разлучницей

Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано, в своём «инстаграме» обратилась к людям, заподозрившим её в разрушении прежней семьи футболиста.



«Добрые люди, которые начитались сегодня жёлтой прессы и пишут мне сообщения. Не вешайте на меня клеймо разлучницы, и не нужно мне желать всего плохого. Я встретила Луиса, когда он был давно уже свободен. Никто не знает его личную историю. И запомните навсегда: мужчина не баран, чтобы его увести», — написала Екатерина.



Адриано перешёл в «Спартак» в 2017 году, а минувшим летом покинул стан красно-белых и перебрался на родину, где теперь выступает за «Палмейрас». С московским клубом нападающий завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Фото: «Инстаграм» Екатерины Дорожко