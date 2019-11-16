Русская жена экс-игрока «Спартака» Адриано попросила не называть её разлучницей
Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано, в своём «инстаграме» обратилась к людям, заподозрившим её в разрушении прежней семьи футболиста.
«Добрые люди, которые начитались сегодня жёлтой прессы и пишут мне сообщения. Не вешайте на меня клеймо разлучницы, и не нужно мне желать всего плохого. Я встретила Луиса, когда он был давно уже свободен. Никто не знает его личную историю. И запомните навсегда: мужчина не баран, чтобы его увести», — написала Екатерина.
Адриано перешёл в «Спартак» в 2017 году, а минувшим летом покинул стан красно-белых и перебрался на родину, где теперь выступает за «Палмейрас». С московским клубом нападающий завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.
Фото: «Инстаграм» Екатерины Дорожко
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
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