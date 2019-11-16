«Реал» планирует включить Иско в сделку по покупке Погба

Мадридский «Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» понимают, что «красные дьяволы» запросят большую сумму за игрока, поэтому хотят включить в сделку хавбека Иско, сообщает El Desmarque.

Ранее стало известно, что «Реал» готов расстаться с Иско уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Мадридский клуб оценивает 27-летнего футболиста в € 70 млн.

Напомним, «Реал» пытался купить Погба минувшим летом, но стороны не договорились о цене. По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» хотел выручить с продажи 26-летнего француза около € 150 млн.

В нынешнем сезоне Иско принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Испанец не отметился голами или результативными передачами. В активе Погба 2 результативные передачи в 6 встречах.