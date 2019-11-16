Боярский — о матче с Бельгией: в хоккей мы можем, но не в футбол

Актёр и болельщик Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборной России с Бельгией. Встреча состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Наш футбол далёк от европейского уровня. Если выиграем у бельгийцев, это придаст уверенности тренерскому штабу и команде. Но убеждён, что мы не выиграем сегодня. Бельгия — одна из сборных, которая не позволит нашим выиграть. В хоккей мы можем, но только не в футбол, исключено. Очень хочу победы нашей сборной, но реальность уж такова.

Этот матч покажет реальный уровень нашей сборной, сегодня мы всё поймём, чтобы не строить никаких иллюзий. У нас есть энтузиазм, воля, богатства и игроки хорошие, но Бельгия не способна проиграть России", — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.