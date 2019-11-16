«Зенит» не заинтересован в подписании Миранчуков

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о заинтересованности в подписании петербургским клубом полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

«Интереса в приобретении Миранчуков у „Зенита“ нет и в подогреве цены на них — тоже», — приводит слова Медведева ТАСС.

24-летние Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива» и выступают за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 – с пенальти), а также 2 результативные передачи. На счету Антона 2 мяча и 1 пас в 9 встречах первенства.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.