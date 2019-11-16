Дзюба: Черчесов не ругался после матча. Сказал: «Хорошо, что получили сейчас»

Нападающий национальной команды России Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Бельгии (1:4).
«С топовыми сборными можем играть только от обороны? Возможно, надо проанализировать. Станислав Саламович и сказал нам, что это хорошая пища для размышлений. После анализа, может, поймём, что нам надо играть, как они: трое всегда сзади, пятеро строго обороняются, а трое ждут контратаки. Стандартов у них особо не было. Но самое обидное — показалось, есть шанс. Потом они забили быстро два гола, и всё. Второй тайм от нас внушает определённый оптимизм, но нужно понимать, что и Бельгия подуспокоилась. Лучше сейчас получить, чем на чемпионате Европы.
Установка была такая, что в нападении старались играть по опорникам, но они загоняли на флаги. Вроде делаешь всё правильно, но такие парни, как Азар, всё равно выходят из-под прессинга за счёт индивидуальных действий. Бельгийцы имеют уровень, даже самый малейший рикошет, а мяч остаётся у них.
Черчесов после матча не ругался, а сказал: «Хорошо, что получили именно сейчас». В перерыве задавал вопросы почему не страховали Марио, почему никого нет на подборе перед вторым голом. Третий гол: почему три человека набегают на Мертенса. Будем разбирать все ошибки. У нас впереди много времени, контрольные матчи, в которых будем подбирать соперников уровня чемпионата Европы или мира. Но, насколько помню, в ноябре сборная всегда играет плохо, не знаю, с чем это связано», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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