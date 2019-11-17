Гол Влашича помог Хорватии обыграть Словакию и выйти на Евро-2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Хорватии принимала сборную Словакии. Встреча прошла в Риеке на стадионе «Руевица» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Словакии Роберт Боженик, отличившийся на 32-й минуте. В начале второго тайма хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич сравнял счёт. Спустя четыре минуты форвард Бруно Петкович вывел хозяев вперёд. На 66-й минуте с поля был удалён словацкий хавбек «Зенита» Роберт Мак. В большинстве Хорваты забили ещё один мяч — отличился полузащитник Иван Перишич.

Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.

Хорваты, набрав 17 очков, возглавляют турнирную таблицу группы E, словаки (10) занимают предпоследнее, четвёртое место.

В заключительном, 10-м туре Словакия сыграет с Азербайджаном. Встреча состоится в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.