Германия разгромила Беларусь и вышла на чемпионат Европы — 2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Германии принимала национальную команду Беларуси. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил защитник Маттиас Гинтер на 41-й минуте. В начале второго тайма преимущество Германии увеличил хавбек Леон Горецка. На 55-й минуте полузащитник Тони Кроос довёл счёт до разгромного. В конце встречи Кроос оформил дубль.
Сборная Германии досрочно вышла на Евро-2020. Команда Йоахима Лёва, набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C, Беларусь (4) занимает предпоследнее, четвёртое место.
В заключительном, 10-м туре квалификации немецкие футболисты сыграют с Северной Ирландией. Встреча состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
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