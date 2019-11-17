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Германия разгромила Беларусь и вышла на чемпионат Европы — 2020

Германия разгромила Беларусь и вышла на чемпионат Европы — 2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Германии принимала национальную команду Беларуси. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил защитник Маттиас Гинтер на 41-й минуте. В начале второго тайма преимущество Германии увеличил хавбек Леон Горецка. На 55-й минуте полузащитник Тони Кроос довёл счёт до разгромного. В конце встречи Кроос оформил дубль.

Сборная Германии досрочно вышла на Евро-2020. Команда Йоахима Лёва, набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу группы C, Беларусь (4) занимает предпоследнее, четвёртое место.

В заключительном, 10-м туре квалификации немецкие футболисты сыграют с Северной Ирландией. Встреча состоится во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Германия
Окончен
4 : 0
Беларусь
1:0 Гинтер – 41'   2:0 Горецка – 49'   3:0 Кроос – 55'   4:0 Кроос – 83'
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