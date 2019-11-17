Глава «Наполи» хочет подать в суд на игроков за нанесение ущерба имиджу клуба

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен подать в суд на игроков команды за нанесение ущерба имиджу клуба, сообщает Tuttosport.
Напомним, конфликт между президентом «Наполи» и игроками клуба возник на прошлой неделе. Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Игроки проигнорировали требование президента и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам.
По информации источника, после инцидента Де Лаурентис запретил игрокам общаться с журналистами. На данный момент глава команды обсуждает с юристами варианты наказания футболистов. Сообщается, что Де Лаурентис планирует отсудить у игроков половину зарплаты, а также намерен отказать им в оплате имиджевых прав.
- 17 ноября 2019
-
13:48
-
13:24
-
13:22
-
12:53
-
12:52
-
12:42
-
12:37
-
12:21
-
11:55
-
11:50
-
11:26
-
11:14
-
10:56
-
10:50
-
10:30
-
10:29
-
10:08
-
10:08
-
09:38
-
09:36
-
09:20
-
09:16
-
09:16
-
09:00
-
08:13
-
02:31
-
01:54
-
00:57
-
00:55
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:02