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Глава «Наполи» хочет подать в суд на игроков за нанесение ущерба имиджу клуба

Глава «Наполи» хочет подать в суд на игроков за нанесение ущерба имиджу клуба
Футбол / Италия 0

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен подать в суд на игроков команды за нанесение ущерба имиджу клуба, сообщает Tuttosport.

Напомним, конфликт между президентом «Наполи» и игроками клуба возник на прошлой неделе. Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Игроки проигнорировали требование президента и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам.

По информации источника, после инцидента Де Лаурентис запретил игрокам общаться с журналистами. На данный момент глава команды обсуждает с юристами варианты наказания футболистов. Сообщается, что Де Лаурентис планирует отсудить у игроков половину зарплаты, а также намерен отказать им в оплате имиджевых прав.

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