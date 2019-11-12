Игроки «Наполи» наняли телохранителей для защиты от фанатов

Футболисты «Наполи» наняли телохранителей, чтобы защититься от болельщиков клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее радикально настроенные больльщики ворвались в дома полузащитников «Наполи» Аллана и Петра Зелински. Защитник Калиду Кулибали уже нанял охрану, а жена нападающего Лоренцо Инсинье сбежала из города.

На прошлой неделе президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Впрочем, игроки проигнорировали требование клубного босса и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам.

«Наполи», набрав 19 очков, занимает седьмое место в Серии А после 12 туров.