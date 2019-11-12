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Игроки «Наполи» наняли телохранителей для защиты от фанатов

Игроки «Наполи» наняли телохранителей для защиты от фанатов
Футбол / Италия 0

Футболисты «Наполи» наняли телохранителей, чтобы защититься от болельщиков клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее радикально настроенные больльщики ворвались в дома полузащитников «Наполи» Аллана и Петра Зелински. Защитник Калиду Кулибали уже нанял охрану, а жена нападающего Лоренцо Инсинье сбежала из города.

На прошлой неделе президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Впрочем, игроки проигнорировали требование клубного босса и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам.

«Наполи», набрав 19 очков, занимает седьмое место в Серии А после 12 туров.

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