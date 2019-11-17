Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего форварда Дзюбы

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален прокомментировал результат матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1).
«В целом хороший матч, хотя первую половину встречи мы провели успешнее, чем вторую. Да, мы были крайне эффективны в нападении, но в защите тоже следует действовать как команда. Сейчас сборная Бельгии в хорошей форме, мы стараемся усердно работать, чтобы стать ещё сильнее.
Боята был хорош. Он давно доказал, что является фантастическим игроком. Быстрый, сильный, и в матче с Россией он снова всё это подтвердил. Отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы», — приводит слова Вермалена HLN.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
- 17 ноября 2019
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