Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего форварда Дзюбы

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален прокомментировал результат матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1).



«В целом хороший матч, хотя первую половину встречи мы провели успешнее, чем вторую. Да, мы были крайне эффективны в нападении, но в защите тоже следует действовать как команда. Сейчас сборная Бельгии в хорошей форме, мы стараемся усердно работать, чтобы стать ещё сильнее.



Боята был хорош. Он давно доказал, что является фантастическим игроком. Быстрый, сильный, и в матче с Россией он снова всё это подтвердил. Отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы», — приводит слова Вермалена HLN.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.