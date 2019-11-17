Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего форварда Дзюбы

Вермален: Боята отлично сыграл против хорошего форварда Дзюбы
Футбол / Евро-2020 0

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален прокомментировал результат матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России (4:1).

«В целом хороший матч, хотя первую половину встречи мы провели успешнее, чем вторую. Да, мы были крайне эффективны в нападении, но в защите тоже следует действовать как команда. Сейчас сборная Бельгии в хорошей форме, мы стараемся усердно работать, чтобы стать ещё сильнее.

Боята был хорош. Он давно доказал, что является фантастическим игроком. Быстрый, сильный, и в матче с Россией он снова всё это подтвердил. Отлично сыграл против хорошего нападающего Дзюбы», — приводит слова Вермалена HLN.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

Батшуайи — о Бояте, игравшем в матче с Россией в его футболке: исполнил мечту
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019