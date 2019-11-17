Люксембург — Португалия: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 ноября в 17:00

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Люксембург — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Люксембург — Португалия.
Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Его ассистентами будут Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде.
После девяти туров сборная Португалии, набрав 14 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы B квалификации Евро-2020, Люксембург (4) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе B являются сборные Украины, Сербии и Литвы.
Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020
- 17 ноября 2019
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