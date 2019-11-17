Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера. Единственный вариант — Китай

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен сменить клуб. 30-летний валлиец понимает, что вряд ли покинет стан «сливочных» в январе 2020 года, поэтому рассчитывает на трансфер по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.

При этом Бэйл не намерен идти на снижение заработной платы, которая составляет € 17 млн в год. Учитывая возраст футболиста и историю травм, единственным вариантом для него остаётся переход в китайский клуб.

Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за мадридцев во всех турнирах.

До перехода в «Реал» в 2013 году Бэйл выступал за лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон».