Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера. Единственный вариант — Китай
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен сменить клуб. 30-летний валлиец понимает, что вряд ли покинет стан «сливочных» в январе 2020 года, поэтому рассчитывает на трансфер по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
При этом Бэйл не намерен идти на снижение заработной платы, которая составляет € 17 млн в год. Учитывая возраст футболиста и историю травм, единственным вариантом для него остаётся переход в китайский клуб.
Контракт Гарета с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за мадридцев во всех турнирах.
До перехода в «Реал» в 2013 году Бэйл выступал за лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон».
Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»
- 17 ноября 2019
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