Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет перейти в туринский «Ювентус», утверждает Sport.es.
По данным источника, футболист считает «Ювентус» самым интересным вариантом продолжения карьеры. Впрочем, итальянский клуб может купить хорвата лишь в том случае, если продаст одного из своих полузащитников.
Интерес к Ракитичу проявлял один из английских клубов, но его предложение в размере € 15 млн не устроило «Барселону», которая оценивает игрока не менее чем в € 35 млн. Кроме того, хорват не заинтересован в переходе в Премьер-лигу.
В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич принял участие в семи матчах чемпионата Испании (один — в основе) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
Ракитич: что чувствует дочь, когда игрушку забирают? Грусть. Ощущаю то же самое
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