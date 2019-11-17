Ракитич хочет перейти в «Ювентус»

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет перейти в туринский «Ювентус», утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист считает «Ювентус» самым интересным вариантом продолжения карьеры. Впрочем, итальянский клуб может купить хорвата лишь в том случае, если продаст одного из своих полузащитников.

Интерес к Ракитичу проявлял один из английских клубов, но его предложение в размере € 15 млн не устроило «Барселону», которая оценивает игрока не менее чем в € 35 млн. Кроме того, хорват не заинтересован в переходе в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич принял участие в семи матчах чемпионата Испании (один — в основе) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.