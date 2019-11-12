Ракитич: что чувствует дочь, когда игрушку забирают? Грусть. Ощущаю то же самое

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что хочет вновь наслаждаться футболом в каталонской команде. Напомним, 31-летний хорватский футболист выступает в составе «Барселоны» с 2014 года.



«Мне грустно, потому что у меня забрали мяч. Как получать наслаждение? Конечно, играть в футбол. Что чувствует моя маленькая дочь, когда её игрушку забирают? Ей грустно. Я ощущаю то же самое, когда забирают мой мяч.



Я понимаю и уважаю решение тренера, но думаю, что за эти пять лет я дал многое этому клубу и достиг своего пика здесь. Я лишь хочу продолжать наслаждаться футболом. Это для меня самое главное. Мне 31 год, а не 38. Я чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Ракитича Movistar.

Ракитич получил травму на тренировке «Барселоны»