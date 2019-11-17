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Португалия вышла на Евро-2020

Португалия вышла на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Люксембурга со счётом 2:0.

Благодаря победе португальцы гарантировали второе место в турнирной таблице группы В, набрав 17 очков, и обеспечили себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 39-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник Бруну Фернандеш, которому ассистировал хавбек Бернарду Силва. На 86-й минуте преимущество португальской национальной команды увеличил нападающий Криштиану Роналду.

Сборная Португалии гарантировала себе путёвку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Также из группы вышла команда Украины.

Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург
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