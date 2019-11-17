Газинский: хочу вернуться в сборную России, всё будет зависеть только от меня

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Ростовом» (1:0). В этой встрече хавбек впервые появился на поле после 5-месячного перерыва из-за травмы.

«Я рад, что вернулся после травмы. Моя форма ещё далека от оптимальной, нужно много работать и восстанавливать игровые связи с ребятами.



Сегодня была товарищеская встреча, но матчи с «Ростовом» носят принципиальный характер. Несмотря на всё это, моей главной целью было не получить травму. Сегодняшний матч — хорошая возможность порадовать наших болельщиков, хочу поблагодарить их за поддержку. Что касается самой игры, то, конечно, не всё получалось. У нас есть потери, ряд футболистов в сборных, поэтому будем работать и со временем прибавлять. Как я уже сказал, качество игры не такое, как мы бы хотели, но всё же нам удалось выиграть.



Что я, что Мамаев ещё не до конца вернулись в игру. На самом деле, не было никакой принципиальности в его отношении. Мне больше хотелось проверить своё состояние. Пообщаться с Павлом не успел, перед игрой его не видел, а сейчас он уже ушёл.



Изначально планировалось, что я сыграю только один тайм. Мы поговорили с главным тренером, сошлись на том, что я могу играть больше, если мне позволит мое состояние. У меня была задача восстановить плечо, сейчас буду делать всё, чтобы набрать оптимальную форму и стать конкурентоспособным.



Что касается вчерашнего матча сборной России, безусловно, это болезненное поражение. Сборная Бельгии — команда, которая будет бороться за чемпионство, они играют на высоком уровне. У бельгийцев в составе довольно много сильных футболистов, вчера они это продемонстрировали. Конечно, я хочу вернуться в сборную, здесь всё будет зависеть только от меня. Хочу поздравить парней с выходом на Евро, надеюсь, что смогу присоединиться к ним», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.