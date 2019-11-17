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Мамаев: приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам

Мамаев: приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился эмоциями от дебюта за ростовский клуб, который состоялся в товарищеском матче с «Краснодаром» (0:1).

«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле.

Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам «Ростова» и «Краснодара» за эти эмоции.

На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет», — приводит слова Мамаева официальный сайт «Ростова».

Напомним, что Мамаев два месяца назад освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за избиение нескольких человек.

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче
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