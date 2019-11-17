Абидаль: не знаю, уйдёт ли Вальверде из «Барселоны» в конце сезона. Решать ему

Технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль поделился мнением о работе главного тренера Эрнесто Вальверде.
«Споры о работе Вальверде ведутся постоянно. Они были после проигрыша „Роме“, поражения от „Ливерпуля“. Из-за этого можно подумать, что сезон был плохим.
В таких ситуациях можно обвинить тренера, но необходимо всё проанализировать, что тренер даёт команде и наоборот. Мы поддерживаем тренера и даём ему всю информацию. Есть клубы, которые увольняют тренеров при плохих результатах, но нужно смотреть на вещи шире. Если тренер видит, что команда может стать лучше, то ему можно доверять.
В поражениях в Лиге чемпионов виноваты игроки и тренеры. Это был несчастный случай. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить.
Я не знаю, будет ли это последний сезон для Вальверде в клубе, решение принимать ему. Могу сказать, что недавно мы обсуждали ситуацию с командой. Он продолжает заниматься своей работой. Он сам примет решение. Могу вас заверить, что мы ни с кем не вели переговоров", — приводит слова Абидаля Sport.es.
- 17 ноября 2019
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