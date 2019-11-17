Манчини: я не ожидал, что сборная Италии выиграет 10 матчей подряд

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал игру команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
«Я не ожидал, что сборная Италии выиграет 10 матчей подряд. Впрочем, квалификация Евро-2020 важнее, чем рекорд. Моей задачей были даже не победы, а возвращение болельщиков на трибуны. Игроки должны были привыкнуть к атакующему стилю игры. Мы знали, что нам удастся его внедрить, а результаты получатся как следствие.
Мы хотели не побеждать, играя от обороны и проводя контратаки. Мы стремились владеть инициативой и контролировать матчи. Это означало, что нам придётся рисковать, но игроки быстро усвоили эти идеи.
Честно говоря, не ожидал, что мы будем играть на таком уровне так быстро. Я думал, что мы достигнем его в марте-апреле 2020 года. Мы опережаем график", — приводит слова Манчини Football Italia.
- 17 ноября 2019
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