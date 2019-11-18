Полузащитник «Ростова» Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в национальной команде Болгарии. Матч с Чехией (1:0) в 10-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 стал для игрока последним в сборной.
«Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за неё уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».
Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошёл тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».
Попов дебютировал за сборную Болгарии в 2007 году. За это время он провёл за неё 90 матчей, в которых забил 15 голов.
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