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Полузащитник «Ростова» Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии

Полузащитник «Ростова» Попов объявил о завершении карьеры в сборной Болгарии
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов объявил о завершении карьеры в национальной команде Болгарии. Матч с Чехией (1:0) в 10-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 стал для игрока последним в сборной.

«Это моя 90-я игра в сборной, я выступаю за неё уже 12 лет. После того, как мы не вышли на Евро, я понял, что настало время для смены поколений. Мне 32 года и я хочу сосредоточиться на выступлениях за «Ростов».

Я был капитаном при восьми главных тренерах. Я прошёл тяжелый путь и сам для себя решил, что пора остановиться. Теперь я буду самым преданным поклонником сборной», — приводит слова Попова официальный сайт «Ростова».

Попов дебютировал за сборную Болгарии в 2007 году. За это время он провёл за неё 90 матчей, в которых забил 15 голов.

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