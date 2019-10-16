6 легионеров РПЛ, которые были на виду в отборочных матчах Евро-2020

ЦСКА

Арнор Сигурдссон (Исландия)

Статистика: 2 матча, 1 гол



В игре сборной Исландии с Францией Арнор вышел лишь на последние 10 минут и ничем толком не запомнился. Зато в следующем матче своей национальной команды, против Андорры, полузащитник ЦСКА забил победный гол.



Сигурдссон отличился в конце первого тайма. В чужой штрафной площади Арнор откликнулся на скидку нападающего Сигторссона и щекой аккуратно уложил мяч в ворота. После перерыва исландцы забили второй мяч и спокойно довели дело до победного конца. Тем не менее на Евро Сигурдссона и его партнёров по команде ждать не стоит. До конца отборочного цикла два тура, у лидеров группы H Турции и Франции – по 19 очков, а в активе Исландии лишь 15 баллов. Так что шансы на успех исландцев только математические.

Никола Влашич (Хорватия)

Статистика: 2 матча, 1 гол



Как и его одноклубник, Никола Влашич отсидел практически весь матч 7-го тура отборочного цикла ЧЕ-2020 на скамейке, зато в следующей игре стал чуть ли не главным героем. В матче с Уэльсом полузащитник забил уже на 9-й минуте.



Получив передачу от Петковича, Никола с линии штрафной в касание пробил в левый нижний угол. Мяч залетел в ворота от штанги — Хеннесси не смог противостоять такому точному удару.



К сожалению для хорватов, на третьей добавленной минуте первого тайма валлийцы сравняли счёт. Гарет Бэйл спас свою сборную от поражения.



Сборная Хорватии с 14 очками лидирует в группе E. Для того чтобы точно попасть в финальную часть ЧЕ-2020, команде Влашича будет достаточно сыграть вничью со Словакией.

Берг забил ЦСКА, «Спартаку», а теперь Испании! Главные события отборочных матчей С метра, в пустые ворота. Но гол форварда «Краснодара» едва не стал победным.

«Спартак»

Алекс Крал (Чехия)

Статистика: 1 матч



Полузащитник «Спартака» отыграл за Чехию весь матч против сборной Англии и помог своей национальной команде одержать сенсационную победу. Пропустив ранний гол, чехи сравняли счёт уже на 9-й минуте, а затем добыли волевую победу. В конце поединка решающий мяч забил Зденек Ондрашек.



В игре с англичанами Крал не отметился результативным действием — зато серьёзно не ошибался в обороне и регулярно подключался в нападение. В одном из эпизодов Алекс даже мог забить. Однако после того, как он отыгрался в стеночку с партнёром, а затем пробил в ближний угол ворот, его удар парировал Джордан Пикфорд.



Благодаря этой победе Чехия приблизилась к команде Саутгейта в турнирной таблице. После 6 матчей в активе англичан 15 очков, а у чехов – 12.

«Ростов»

Ивелин Попов (Болгария)

Статистика: 1 матч



Капитан сборной Болгарии оказался в эпицентре расистского скандала. Во время матча его национальной команды с Англией на стадионе в Софии местные болельщики оскорбляли темнокожих игроков, о чём британцы сразу же сообщили судье. Чтобы пресечь проявления расизма на арене, он дважды останавливал матч. Во время второй паузы, когда футболисты находились в подтрибунном помещении, Ивелин вышел к болельщикам и попросил их прекратить расистские выкрики.



Тот матч Болгария бесславно проиграла 0:6, да и Попов на поле ничего особенного не показал. Зато после игры полузащитник «Ростова» удостоился комплиментов от соперников за выдающиеся человеческие качества. Рашфорд отметил смелость Попова, а Саутгейт поблагодарил его за попытку помочь.



В отборочном цикле к Евро сборная Болгарии оказалась в неутешительной ситуации. Сейчас она занимает последнее место в группе A с 3 очками в активе.

Украина такая же крутая, как и Россия. Бьёт Португалию и выходит на Евро Даже действующие чемпионы Европы оказались бессильны.

«Краснодар»

Маркус Берг (Швеция)

Статистика: 2 матча, 1 гол



В игре сборной Швеции с Мальтой нападающий «Краснодара» не отметился результативными действиями, но уже в домашней встрече с Испанией едва не стал героем матча.



Против испанцев шведы искали счастья в редких атаках и контрвыпадах. Испания ожидаемо много владела мячом, так что шансов отличиться у соперников команды Роберто Морено было сравнительно немного.



Тем не менее свой главный момент в матче Берг реализовал. На 50-й минуте после навеса с левого фланга он в упор пробил головой по воротам де Хеа. С этим ударом, как и с последующим добиванием Форсберга, голкипер справился. Однако с третьей попытки Маркус всё же вывел свою команду вперёд.

Лавры героя вечера у форварда отнял Родриго. В добавленное время он сравнял счёт в матче и таким образом вывел Испанию на ЧЕ-2020. За вторую прямую путёвку на Евро Маркусу и его партнёрам по сборной предстоит ещё пободаться с Румынией и Норвегией.

«Крылья Советов»

Раду Гынсарь (Молдавия)

Статистика: 1 матч



Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь – единственный антигерой в нашем материале. Однако не отметить его «успехи» было нельзя. Хотя бы потому, что сборная Молдавии умудрилась проиграть Андорре, которая ранее побеждала в официальном матче лишь в июне 2017 года.



Тем не менее в матче с аутсайдером хавбек и сам начудил. При счёте 0:0, имея в активе жёлтую карточку, Раду зачем-то в прыжке попытался рукой переправить мяч в ворота, вовсе не скрывая своих намерений. Неудивительно, что за эту выходку арбитр поощрил игрока вторым «горчичником», справедливо выгнав Гынсаря с поля.



В матче 8-го тура отбора к ЧЕ-2020 Молдавия тоже потеряла очки, уступив Албании. Сейчас национальная команда Гынсаря занимает последнее место в группе H.

Карасёв помог Манчини, Италия уже на Евро. 5 главных событий отборочных матчей Испания не смогла выйти в финальную стадию чемпионата Европы в один день с Италией, а у Маркуса Берга ноль голов за 521 минуту.

Легионеры, которые отличились, но не стали героями материала

«Спартак»



Джано Ананидзе (Грузия) – 2 матча, 1 голевая передача



«Ростов»



Рагнар Сигурдссон (Исландия) – 2 матча, 1 голевая передача, 1 жёлтая карточка



Матиас Норманн (Норвегия) – 1 матч, 1 голевая передача



«Динамо»



Себастьян Шиманьски (Польша) – 2 матча, 1 голевая передача



«Ахмат»



Одисе Роши (Албания) – 2 матча, 1 голевая передача.