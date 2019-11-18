Оби Микел: на тренировках Азар стоял и смотрел. А потом был лучшим в матче
Экс-игрок «Челси» Джон Оби Микел поделился мнением об игре бывшего одноклубника, а ныне нападающего «Реала» Эдена Азара.
«У Азара невероятный талант. Может, не такой, как у Лионеля Месси, но он что угодно может делать с мячом.
Эден не любил усердно тренироваться. Когда делали какие-то упражнения, он ждал, как мы закончим, просто стоя рядом и смотря на нас. А потом после игры становился лучшим игроком матча. Это невероятно!» — приводит слова Оби Микела Goal со ссылкой на beIN Sports in Turkey.
Напомним, Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из «Челси» летом за € 100 млн. В этом сезоне бельгийский нападающий принял участие в 7 матчах «Реала» в чемпионате Испании. Он забил один гол и отметился тремя результативными передачами.
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