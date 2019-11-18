Азар: Лэмпард показал, что может стать одним из лучших тренеров в мире

Нападающий «Реала» Эден Азар выразил мнение о главном тренере «Челси» Фрэнке Лэмпарде и поделился впечатлениями от игры лондонской команды в этом сезоне.

«Я знаю Фрэнка как игрока, не как тренера, и он великолепный человек. Уже спустя четыре месяца он показал, что может стать одним из лучшим тренеров в мире. Нельзя не отметить тот факт, что он ставит в состав молодых игроков, молодых английских игроков. Это хорошо как для «Челси», так и для сборной. Клубу повезло, что у них растут игроки такого класса.

Не знаю, хорош ли для клуба запрет на трансферы. Возможно, если бы у них было ещё два-три игрока, они были бы на первом месте. Но я рад видеть, что они играют в качественный футбол и команда представляет собой единое целое. Я по-прежнему хорошо общаюсь со многими игроками. Счастлив видеть, как они побеждают», — приводит слова Азара Sky Sports.