Зобнин: Дзюба хочет обойти Кержакова. Сказал — забью Сан-Марино 7, и до свидания

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино рассказал о желании нападающего Артёма Дзюбы выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
«Чувствуется, что мы в контроле прибавили по сравнению с первой игрой с Бельгией. Мне всегда хочется большего, лучшего, я уже посмотрел матч и для себя выводы извлёк.
Возможный рекорд Дзюбы? Вот только с Артёмом на эту тему разговаривал. Он хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — приводит слова Зобнина ТАСС.
В настоящее время Дзюба с 24 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. Александр Кержаков (30) лидирует в списке, Владимир Бесчастных (26) – второй.
Матч сборных России и Сан-Марино состоится завтра, 19 ноября, в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино» и начнётся в 22:45 мск.
- 18 ноября 2019
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